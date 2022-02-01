Много хороших игр удалят из Game Pass в середине февраля
Microsoft объявила список игр, которые пополнят подписку Game Pass в первые две недели февраля. Вместе с тем, стали известны 6 игр, которые покинут подписку Game Pass в середине месяца. На этот раз список игр, которые будут удалены из подписки, весьма внушительный в плане действительно неплохих проектов.
Следующие игры удалят из Game Pass уже 15 февраля:
Control (Xbox, PC, xCloud)
Code Vein (Xbox, PC, xCloud)
Final Fantasy XII The Zodiac Age (Xbox, PC)
The Medium (Xbox, PC, xCloud)
Project Winter (Xbox, PC, xCloud)
The Falconeer (Xbox, PC, xCloud)
Отметим, что в этом списке есть целый ряд игр, которые точно нужно попробовать, если ранее вы этого не сделали. В частности, Control и The Medium вполне можно успеть пройти за оставшееся до удаления игр из подписки время. Заслуживают внимания и Code Vein, The Falconeer и Project Winter. В целом, список игр на удаление в середине этого месяца довольно массивный с точки зрения действительно хороших игр.