Много хороших игр удалят из Game Pass в середине февраля





Microsoft объявила список игр, которые пополнят подписку Game Pass в первые две недели февраля. Вместе с тем, стали известны 6 игр, которые покинут подписку Game Pass в середине месяца. На этот раз список игр, которые будут удалены из подписки, весьма внушительный в плане действительно неплохих проектов.

Следующие игры удалят из Game Pass уже 15 февраля:

Control (Xbox, PC, xCloud)Code Vein (Xbox, PC, xCloud)Final Fantasy XII The Zodiac Age (Xbox, PC)The Medium (Xbox, PC, xCloud)Project Winter (Xbox, PC, xCloud)The Falconeer (Xbox, PC, xCloud)

Отметим, что в этом списке есть целый ряд игр, которые точно нужно попробовать, если ранее вы этого не сделали. В частности, Control и The Medium вполне можно успеть пройти за оставшееся до удаления игр из подписки время. Заслуживают внимания и Code Vein, The Falconeer и Project Winter. В целом, список игр на удаление в середине этого месяца довольно массивный с точки зрения действительно хороших игр.