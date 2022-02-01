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Муж Анастасии Заворотнюк не оплачивает долги

Муж Анастасии Заворотнюк не оплачивает долги
Как сообщает пресса, супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев погряз в долгах. Петр Чернышев, муж тяжелобольной Анастасии Заворотнюк, нахватал штрафов за езду по столичным дорогам. По информации в СМИ, только за пару месяцев он нарушил правила ПДД на 27 тысяч рублей. Чернышев водит автомобиль, который зарегистрирован на его тещу Валентину Борисовну. Чаще всего фигурист попадается на несоблюдении скоростного режима и разметки, выезде на полосу для общественного транспорта. Есть штрафы за нарушения парковки и эвакуацию авто.
Анастасия Заворотнюк с мужем Любопытно, что, несмотря на хороший доход, муж Заворотнюк не оплачивает счета вовремя. За ним числятся долги, хотя за новогодние каникулы, выступая в шоу «Лебединое озеро» Татьяны Навки, он получил почти 8 миллионов рублей. Если штрафы останутся неоплаченными, то Чернышева ждет встреча с судебными приставами. «Часть «писем счастья» не оплачены в срок, поэтому в скором времени долги фигуриста (а точнее, его тещи как владелицы авто) рискуют оказаться в базе судебных приставов», — сообщает КП. Не исключено, что все заработанные деньги Петр потратил на оплату счетов за лечение супруги. Как известно, Заворотнюк борется с одним из самых агрессивных видов рака головного мозга. Родные не дают комментариев о том, как меняется состояние актрисы.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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