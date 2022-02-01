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Мужчина купил дом, а в саду нашел загадочную трубу глубиной в 100 метров и показал что нашел на дне

Мужчина купил дом, а в саду нашел загадочную трубу глубиной в 100 метров и показал что нашел на дне

Мужчина купил новый дом и однажды заметил трубу, которая практически полностью была погребе под землей.

Естественно, сработало любопытство.

Покупатель вооружился небольшой камерой, привязал ее к веревке, включил и начал спускать вниз. Он хотел узнать, что же находится внизу.

Сначала парень думал, что труба имеет небольшую высоту, но чтобы дойти до низа, понадобилась сотня метров веревки.

На видео мужчина увидел, что в некоторых частях трубы были участки органики. Скорее всего – это разложившиеся растения и известняк.

Вероятно, строение находится рядом с водоемом.

Мужчина выяснил, что металлическая труа играла роль скважины, ведь по-другому объяснить такую высоту не представляется возможным.

Парню очень повезло, что камера в процессе спуска не была испорчена. Отснятые кадры были захватывающими.

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По материалам: MirFactov

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