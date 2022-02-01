На обнаженную Ольгу Бузову набросились поклонники

Ведущая и певица Ольга Бузова поделилась пикантным фото. Когда лень изобретать велосипед, Ольга Бузова цитирует Франца Кафку и показывает голый зад. Поющая телеведущая продолжает создавать шоу «Звезды в Африке» и радовать фанатов новыми кадрами в блоге. Кроме местных диких животных, Ольга Бузова показывает свою физиономию и пятую точку. Последняя, судя по всему, многим уже поднадоела. В перерыве между телесъемками Ольга Бузова устроила откровенную фотосессию с букетом цветов. Обнаженная поп-дива завязала на голове полотенце и прикрыла соски пышной растительностью. Однако показать тело все-таки решилась. Ей пришлось повертеть пышными бедрами, чтобы упругая ягодица вошла в кадр. Так артистка подразнила мужчин. Выполнила звезда и другую задачу — напомнила людям о наличии высшего образования и эрудиции. Для этого она привела слова писателя Франца Кафки о том, что мгновение определяет жизнь. Эти философские мысли наверняка читаются по лицу голой Ольги Бузовой.Обнаженная Ольга Бузова «Голая ж, ну это обязательно», «И попа уже обвисла, и руки», «Днище, Бузова, голожопое», «Это ж как так встать надо, что бедро отъехало в свободное плавание», «Включи интеллигентность, хватит жопой сверкать», — написали знаменитости пользователи Сети.