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Названы самые дорогие и самые дешевые города для жизни в России

Названы самые дорогие и самые дешевые города для жизни в России

Росстат опубликовал индекс стоимости жизни в городах России за 2021 год. Самым дорогим населенным пунктом пятый раз подряд оказался административный центр Чукотки Анадырь - установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением.

За Анадырем, по дороговизне проживания, идут города Камчатского края и Якутии. Москва по этому показателю оказалась за пределами первой десятки (индекс для столицы - 1,28 - при общероссийском значении 1), а Санкт-Петербург вошел только в четвертую десятку.


Дешевле всего наиболее распространенные товары и услуги стоят в Назрани и других городах Ингушетии, в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. У Назрани индекс стоимости жизни - 0,75, то есть там товары и услуги на 25% дешевле, чем в среднем по стране.

Индекс стоимости жизни в отличие от индекса потребительских цен, измеряющего отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего периода, позволяет определить место отдельных городов РФ по уровню цен по сравнению с Россией в целом. При его расчете не учитывается размер среднего дохода жителей, так как обычно в самых "дорогих" городах зарплаты одни из самых высоких. Например, в октябре 2021 года среднемесячная зарплата на Чукотке составляла 123 тыс. руб., а в Якутии зарплаты на 44% выше, чем в среднем по стране.

Ранее Ruposters писал, что Москва улучшила позиции в рейтингах Numbeo в сферах безопасности и здравоохранения.

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По материалам: uposters.ru

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