Новая избранница Антона Батырева отбрила навязчивых поклонниц актера

Звезда сериалов, 40-летний актер Антон Батырев счастлив в отношениях с 25-летннй Анной Савельевой, которую регулярно атакуют его поклонницы. Актер сериала «Тайны госпожи Кирсановой» счастлив с молодой избранницей, несмотря на пятнадцатилетнюю разницу в возрасте. Пара часто публикует трогательные совместные фото, а Анна признается в любви к Антону. Однако поклонницы брутального актера не оставляют его новую девушку в покое и публикуют неприятные комментарии, утверждая, что Савельева похожа на Евгению Лозу и слишком молода ля него. Анна Решила ответить недоброжелателям. «Милые» дамы, которые пытаются меня всячески уколоть с левых аккаунтов, задеть и т.д. Я этот детский лепет прошла ещё в школе, так что соц.сети для меня, лишь повод над вами посмеяться и послать в задницу😄👌 Не тратьте своё время на это. Лучше сходите к психологу и почитайте хорошую книгу✌️У меня всё! А всем адекватным, желаю прекрасного дня и спасибо, что вы есть❤️»– написала Анна. Девушка опубликовала нежное фото с Антоном, на которых они позируют в одинаковых футболках. А Батырев взял в руки ладони любимой.Антон Батырев и Анна Савельева Батырев однажды уже заступался за Анну, заверив, что Савельева не способствовала его разводу с Евгенией Лозой. Бывшие супруги прожили в браке меньше года и развелись, не объясняя причин. А спустя полгода Батырев появился в компании Савельевой. «Перестаньте писать мерзости и глупости. Особенно под фото незнакомого вам человека. Во-первых, это неправда, а во-вторых, это грубость, которая прикрывается личным мнением. Я тоже могу кому-то под фотографиями написать про кривые ноги, оправдывая это своим личным мнением. Но зачем мне это делать? Любое хамство можно замаскировать, но это не делает вам чести. И специально для любителей грязного белья: Анна появилась в моей жизни спустя полгода после развода», — заверил Антон в прямом эфире в Instagram.