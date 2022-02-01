Новые хроники Vigor Chronicles: Perseverance будут посвящены теме викингов





В конце прошлого года разработчики Vigor запустили систему хроник. Хроники в Vigor — это сюжетно-ориентированные сезоны, которые позволяют игрокам получить интересную историю глазами отдельных игровых персонажей. При прохождении по бесплатному боевому пропуску хроник игроки разблокируют кассеты с подробностями сюжета и получают различную косметику.

Сегодня разработчики игры представили трейлер новых хроник — Vigor Chronicles: Perseverance. Бесплатное обновление станет доступно игрокам уже на этой неделе — 2 февраля, на всех актуальных игровых платформах. Ниже можно посмотреть трейлер, который показывает, что центральной темой новых хроник в Vigor станут викинги.

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Напомним, что сама игра Vigor является условно-бесплатной, а подписчики Game Pass могут получить к ней различные бонусы в виде перков.

Vigor

Переживите апокалипсис в послевоенной Норвегии. Vigor — это бесплатная игра в жанре «стреляй и грабь».

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