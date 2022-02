Официально: MLB The Show 22 от Sony добавят в Game Pass в день релиза





Компания Microsoft и разработчики из San Diego Studio сегодня объявили, что игра MLB The Show 22 будет доступна на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch уже 5 апреля 2022 года. Как и в прошлом году, в день релиза новая часть MLB The Show попадет в подписку Game Pass для приставок Xbox One и Xbox Series X | S.

MLB The Show 22 — это современный симулятор бейсбола, который выпускается издательство Sony. Прошлая часть, MLB The Show 21, стала первой в истории серии, которая вышла в день релиза на приставках Xbox, помимо консолей Playstation. В этом же году MLB The Show доберется и до Switch. Издательство Sony сообщало в прошлом году, что релиз проекта в Game Pass в день выхода был удачным решением.

Игроков в MLB The Show 22 ждет полный кроссплатформенный мультиплеер и кроссплатформенный прогресс.

