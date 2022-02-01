Официально: Sony покупает Bungie — разработчиков Destiny





Компания Sony официально сообщила, что покупает студию Bungie, которая некогда начинала франшизу Halo, а сейчас известна играми серии Destiny. О сделке объявлено на официальных ресурсах Sony и Bungie.

Bungie has limitless potential to unite friends around the world.



We have found a partner in PlayStation that shares our dream and is committed to accelerating our creative vision of building generation-spanning entertainment.



Our journey begins today.https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD — Bungie (@Bungie) January 31, 2022



Как сообщает компания Bungie, сделка с Sony позволит ей сохранить творческую свободу, при этом ускорив создание игр:

В SIE мы нашли партнера, который безоговорочно поддерживает нас во всем, что мы есть, и который хочет ускорить наше видение создания развлечений для поколений, сохраняя при этом творческую независимость, которая бьется в сердце Bungie. Как и мы, SIE считает, что игровые миры — это только начало того, чем могут стать наши IP. Вместе мы разделяем мечту о создании и развитии культовых франшиз, которые объединяют друзей по всему миру, семьи из разных поколений и фанатов на разных платформах и в развлекательных средах.​

В заявлении Bungie говорится, что они после сделки продолжат «самостоятельно издавать и творчески развивать игры». Кроме того, Bungie отмечает, что их «игры останутся там, где находится сообщество, где бы они ни решили играть».​

Покупка Bungie обойдется компании Sony в $3,6 млрд.