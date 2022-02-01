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Официально: Sony покупает Bungie — разработчиков Destiny

Официально: Sony покупает Bungie — разработчиков Destiny


Компания Sony официально сообщила, что покупает студию Bungie, которая некогда начинала франшизу Halo, а сейчас известна играми серии Destiny. О сделке объявлено на официальных ресурсах Sony и Bungie.


Как сообщает компания Bungie, сделка с Sony позволит ей сохранить творческую свободу, при этом ускорив создание игр:

В SIE мы нашли партнера, который безоговорочно поддерживает нас во всем, что мы есть, и который хочет ускорить наше видение создания развлечений для поколений, сохраняя при этом творческую независимость, которая бьется в сердце Bungie. Как и мы, SIE считает, что игровые миры — это только начало того, чем могут стать наши IP. Вместе мы разделяем мечту о создании и развитии культовых франшиз, которые объединяют друзей по всему миру, семьи из разных поколений и фанатов на разных платформах и в развлекательных средах.​

В заявлении Bungie говорится, что они после сделки продолжат «самостоятельно издавать и творчески развивать игры». Кроме того, Bungie отмечает, что их «игры останутся там, где находится сообщество, где бы они ни решили играть».​

Покупка Bungie обойдется компании Sony в $3,6 млрд.

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По материалам: newxboxone

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