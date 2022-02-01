Официально: в Halo Infinite и Forza Horizon 5 добавят полную русскую локализацию





Компания Microsoft сегодня объявила приятную новость для русскоязычных игроков. Российское подразделение Xbox поделилось в официальном блоге планами по локализации эксклюзивов Microsoft, и они выглядят довольно приятно.

В этом году Microsoft планирует добавить в:

Forza Horizon 5 — полную русскую локализацию, т.е. появится русская озвучка. Дата выхода локализации пока не сообщаетсяHalo Infinite — полную русскую локализацию, т.е. появится русская озвучка. Дата выхода локализации пока не сообщается.Psychonauts 2 — русскую локализацию в формате субтитров. Ранее разработчики сообщали, что планируют ее добавить в первом квартале 2022 года.

Напомним, что все эти игры доступны в подписке Game Pass.

Halo Infinite, Forza Horizon 5 и Psychonauts 2 были крайне успешны в прошлом году. Игры собрали огромное количество наград, многие издания признавали Halo Infinite и Forza Horizon 5 лучшими проектами 2021 года. Игра Halo Infinite чуть более чем за месяц достигла отметки в 20 миллионов игроков.