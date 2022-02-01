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Официально: Запуск первого сезона Battlefield 2042 отложили до лета

Официально: Запуск первого сезона Battlefield 2042 отложили до лета


У игры Battlefield 2042 большие проблемы, о чем уже неоднократно говорили инсайдеры, и это можно видеть по состоянию самой игры. Проект вышел больше 2 месяцев назад, за это время он растерял аудиторию игроков, а первый сезон в нем все еще не стартовал. И он не стартует в ближайшее время, что подтверждает DICE.

В официальном сообщении на сайте игры разработчики сообщили, что первый сезон стартует только летом 2022 года:

Выход первого сезона летом ознаменует начало года, в котором мы представим четыре сезона, четырёх новых специалистов и новые локации и другой новый контент. Для тех игроков, кто приобрёл пропуск 1-го года в составе изданий Gold и Ultimate, выход контента состоится позже, чем ожидалось. В знак признательности и благодарности за терпение и поддержку эти игроки получат эксклюзивный набор, содержащий облик специалиста, облики для оружия и техники, оружие ближнего боя и карточку игрока. Всё это будет доступно в предстоящем обновлении.

В сообщении, в котором разработчики объявили о старте 1 сезона игры Battlefield 2042 только летом 2022 года, они заявляют о планах «повысить качество игры как за счёт обновлений, так и за счёт быстрого решения критических проблем в реальном времени». Из ближайших обновлений для шутера, которые анонсировала студия DICE, отмечается: таблица результатов, кроссплатформенный голосовой чат и профиль игрока.

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По материалам: newxboxone

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