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Отечественное семеноводство нуждается в серьёзных инвестициях, считает Гумерова

Отечественное семеноводство нуждается в серьёзных инвестициях, считает Гумерова

11:58  Автор: Анна Шушкина



Сегодня очевидна тотальная зависимость российских сельхозпроизводителей от иностранных семян. Об этом сказала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по вопросу «О результатах реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы».

«Не будут повторять пугающую статистику по доле отечественных семян. Очевидна тотальная зависимость наших сельхозпроизводителей от иностранных семян практически по всем направлениям агрокультур», — сказала Гумерова. Проблема, по её словам, действительно, очень глубока.

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«Изменить ситуацию в лучшую сторону могут только существенные инвестиции в развитие отечественного семеноводства, воссоздание и развитие семеноводческих хозяйств», — сказала сенатор. Не менее важны, по её словам, и меры, направленные на создание коммерческого интереса российского бизнеса к отечественным семенам.

Сегодня российский бизнес, отметила парламентарий, «успешно производит сельхозпродукцию, но фактически не заинтересован в закупке отечественных семян». Крупные компании, сказала сенатор, годами приобретают семена и удобрения у мировых производителей, и получается замкнутый круг.

«Вопрос создания серьёзного научного задела в селекции, успешного внедрения отечественных семян в оборот напрямую связан с вовлеченностью российских производителей в общую цепочку производства сельхозпродукции в нашей стране», — отметила Гумерова.

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Для решения этих вопросов аграрии должны объединиться с наукой и бизнесом, уверена она. Кроме того, по её словам, нужны меры налогового стимулирования.

«Только тогда эта система будет работать», — считает Лилия Гумерова. Она также сообщила, что сенаторы уже подготовили ряд документов для развития семеноводства, которые будут представлены председателю Совета Федерации. «Надеемся, мы получим поддержку. Наша главная цель — обеспечить продовольственную безопасность страны», — заключила парламентарий.



#сельское хозяйство


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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