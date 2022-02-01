Петербург выделил почти 1,5 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

20:22 Автор: Александра Медведева

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал четыре постановления о выделении средств из резервного фонда на поддержку медицинских учреждений и врачей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба городской администрации.

По первому документу 955 миллионов рублей направляется на закупку лекарств для болеющих коронавирусом амбулаторно.

По второму — 72 миллиона рублей выделяется для оплаты перевозки амбулаторных пациентов, в том числе на такси, на компьютерную томографию легких. Это позволит охватить до 520 больных в сутки и снизит нагрузку на медицинский транспорт.

Согласно третьему постановлению, почти 70 миллионов рублей закладывается на оплату выездов участковых врачей к пациентам на дом.

Четвертый документ предусматривает выделение 400 миллионов рублей медучреждениям на закупку средств индивидуальной защиты.

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Беглов также поручил обеспечить месячными проездными билетами студентов-медиков, которые работают во время пандемии.

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