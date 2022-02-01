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Подборка киноляпов, которые заметили внимательные зрители

Подборка киноляпов, которые заметили внимательные зрители
Гендальф в кедах в фильме «Властелин колец: Две крепости»

В «Железном человеке» в одной из сцен можно заметить небольшой ляп. Роберт Дауни-младший в зеркале уже положил палец в рот, а его версия в правом углу ещё только подносит палец ко рту

Действие этой сцены в фильме «Тем больнее падать» происходит в полдень, но тени с этим не согласны

В «Доводе» в зеркало заднего вида попал оператор

В фильме «К звёздам» герой Брэда Питта плачет, а слеза стекает у него по щеке. Но такого не могло быть — действие происходило в невесомости

На спине актёра Брайана Кренстона из сериала «Во все тяжкие» можно заметить часть устройства для записи звука

В «Миллионере из трущоб» у Латики то нет серёжки, то она появляется

В одном из моментов «Чужого» можно увидеть леску, которая прикреплена к щупальцам лицехвата

«Форсаж 6» — бородка Дуэйна Джонсона то появляется, то пропадает, то снова появляется

В фильме «Однажды в Голливуде» можно заметить камеру, которой в те времена быть не должно. Героиня показывает пальцем на себя, а камеру можно увидеть чуть выше. Действие фильма происходит в 1969 году

Небольшой ляп в «Пятом элементе». В одной из сцен священник берёт в руки один камень и отдаёт его Корбену, а в следующей сцене тот держит уже другой камень

Непонятно, как Китнисс из «Голодных игр» собирается стрелять из лука, если стрела находится непонятно где

В кадре «Гарри Поттера и Тайной комнаты» можно заметить оператора

В «Охоте за «Красным Октябрём» не усмотрели за деталями. В кадре идёт дождь, но на линзах бинокля нет ни одной капельки воды. Дождь добавили в постпродакшене, а про капли забыли.

Как маленького Пумбу показали в «Короле Льве» и как он должен был выглядеть
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По материалам: Sivator

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Подборка киноляпов, которые заметили внимательные зрители
Подборка киноляпов, которые заметили внимательные зрители
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