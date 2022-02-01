Подборка киноляпов, которые заметили внимательные зрители

Гендальф в кедах в фильме «Властелин колец: Две крепости»В «Железном человеке» в одной из сцен можно заметить небольшой ляп. Роберт Дауни-младший в зеркале уже положил палец в рот, а его версия в правом углу ещё только подносит палец ко ртуДействие этой сцены в фильме «Тем больнее падать» происходит в полдень, но тени с этим не согласныВ «Доводе» в зеркало заднего вида попал операторВ фильме «К звёздам» герой Брэда Питта плачет, а слеза стекает у него по щеке. Но такого не могло быть — действие происходило в невесомостиНа спине актёра Брайана Кренстона из сериала «Во все тяжкие» можно заметить часть устройства для записи звукаВ «Миллионере из трущоб» у Латики то нет серёжки, то она появляетсяВ одном из моментов «Чужого» можно увидеть леску, которая прикреплена к щупальцам лицехвата«Форсаж 6» — бородка Дуэйна Джонсона то появляется, то пропадает, то снова появляетсяВ фильме «Однажды в Голливуде» можно заметить камеру, которой в те времена быть не должно. Героиня показывает пальцем на себя, а камеру можно увидеть чуть выше. Действие фильма происходит в 1969 годуНебольшой ляп в «Пятом элементе». В одной из сцен священник берёт в руки один камень и отдаёт его Корбену, а в следующей сцене тот держит уже другой каменьНепонятно, как Китнисс из «Голодных игр» собирается стрелять из лука, если стрела находится непонятно гдеВ кадре «Гарри Поттера и Тайной комнаты» можно заметить оператораВ «Охоте за «Красным Октябрём» не усмотрели за деталями. В кадре идёт дождь, но на линзах бинокля нет ни одной капельки воды. Дождь добавили в постпродакшене, а про капли забыли.Как маленького Пумбу показали в «Короле Льве» и как он должен был выглядеть