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Полина Гагарина высказалась о своей маленькой груди

Полина Гагарина высказалась о своей маленькой груди
34-летняя певица Полина Гагарина сделала откровенные признания о своей фигуре.    Исполнительница хита «Обезоружена» держит себя в прекрасной форме. Артистка регулярно занимается спортом. В этом ей помогает персональный тренер. Кроме того, поп-дива следит за своим рационом — она отдает предпочтение полезным продуктам. Однако стройность Полины не всегда вызывает восхищение у ее слушателей. Некоторые поклонники считают, что финалистка «Евровидения-2015» чрезмерно изнуряет себя спортом и жесткими диетами. Худобу Гагариной часто называют болезненной. Однако бывшая жена фотографа Дмитрия Исхакова заверила, что она находится в полной гармонии с собой.
Полина Гагарина в бикини «Я же не буду каждому объяснять, что я не изнуряю себя диетами, что я занимаюсь спортом для здоровья и чтобы легко выдерживать свои двухчасовые концерты. Что мне нравится моя маленькая грудь, а большую я никогда не хотела, и мне это не органично, и так далее. Так что пусть «неравнодушные»... Удивляюсь только, откуда у людей на это силы и время – писать гадости», — пожаловалсь Полина. Исполнительница также раскрыла личную тайну. Оказалось, что перед концертом артистке обязательно нужно побыть наедине с собой. У нее бывает плохое настроение. «Ко мне в такие моменты лучше не подходить. Моя команда это хорошо знает, поэтому все выходят из гримерки и дают настроиться в одиночестве», — отметила Гагарина. На вопрос о том, нужно ли иметь соответствующее образование музыкантам, она ответила утвердительно. «А как вы считаете, врачам надо иметь образование?» — сказала певица.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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