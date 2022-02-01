Представлен новый трейлер Shadow Warrior 3 с датой релиза игры





Издательство Devolver Digital сегодня представило новый трейлер Shadow Warrior 3, который теперь официально раскрывает дату релиза игры — 1 марта 2022 года. Отметим, что дата была известна и чуть ранее, уже две недели игра доступна для предварительного заказа в Microsoft Store для Xbox. Стоит сказать, что подарки за предзаказ весьма приятные — две прошлых игры серии.

Новый динамичный трейлер Shadow Warrior 3 с датой релиза можно посмотреть ниже.

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Shadow Warrior 3 обещает игрокам динамичные и красочные перестрелки вперемешку с ближним боем. Игра расскажет о новых похождениях Ло Вэнга, на сей раз ему предстоит поймать древнего дракона, которого он сам же и освободил.

Shadow Warrior 3 | Предзаказ набора

Shadow Warrior 3 выводит оригинальную серию шутеров от первого лица на новый уровень. Это идеальное сочетание динамичных перестрелок, четких и красочных ближних боев и зрелищной системы движений.

Перейти в Microsoft Store

Прошлая часть серии, Shadow Warrior 2, доступна в подписке Game Pass.