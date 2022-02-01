Продажи DLC Destiny 2: The Witch Queen до релиза превысили 1 миллион копий





Студия Bungie сегодня сообщила об успехах дополнения Destiny 2: The Witch Queen, которое должно выйти 22 февраля 2022 года. За несколько месяцев предварительные заказы DLC перевалили за отметку в 1 миллион штук, точное количество проданных дополнений не называется. Разработчики заметили, что такая поддержка аудитории делает DLC Destiny 2: The Witch Queen самым успешным по предзаказам в истории Destiny 2.

Напомним, что DLC Destiny 2: The Witch Queen обещает игрокам захватывающую новую сюжетную кампанию. Стандартная версия дополнения обходится покупателям в $39,99, а за Deluxe-версию просят $79,99.

Destiny 2: Королева-ведьма

Погрузитесь в мир-Престол Саватун и узнайте, как она и ее Сияющий Улей украли Свет. Создавайте новое оружие и овладейте глефой, чтобы пережить встречу с истиной в паутине лжи.

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Есть еще и третий вариант дополнения Destiny 2: The Witch Queen по предзаказу, который включает в себя «набор к 30-летию Bungie». Такой вариант стоит $99,99.

Deluxe-издание Destiny 2: Королева-ведьма + набор к 30-летию Bungie

Набор к 30-летию Bungie включает новое подземелье, оружие и броню, а также экзотическую ракетную установку «Гьяллархорн» и не только.

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Ниже можно посмотреть новый трейлер DLC, который представили сегодня.

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