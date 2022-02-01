Программу мероприятий для школьников к 79-й годовщине Сталинградской битвы подготовили в Волгоградской области

Праздничные онлайн-концерты, «Уроки Победы», патриотические акции, творческие мастерские, конкурсы рисунков вошли в программу празднования 79-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для школьников Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики региона.

Большинство мероприятий пройдет в дистанционном формате.

На занятиях школьникам расскажут об основных этапах знаменитого сражения, а также покажут видеоролики с воспоминаниями тех, кто в годы Сталинградской битвы был еще ребенком. Ученики Слащевской школы-интерната Кумылженского района совершат виртуальное путешествие «Город русской славы – Сталинград», а воспитанники Дубовской школы искусств подготовят концерт «На карте России – наш город-герой Волгоград».

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» 5 февраля состоятся интерактивные программы, в частности, одна из них позволит ребятам стать слушателями «Школы командиров».