Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Программу мероприятий для школьников к 79-й годовщине Сталинградской битвы подготовили в Волгоградской области

Программу мероприятий для школьников к 79-й годовщине Сталинградской битвы подготовили в Волгоградской области

Программу мероприятий для школьников к 79-й годовщине Сталинградской битвы подготовили в Волгоградской области

Праздничные онлайн-концерты, «Уроки Победы», патриотические акции, творческие мастерские, конкурсы рисунков вошли в программу празднования 79-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для школьников Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики региона.

Большинство мероприятий пройдет в дистанционном формате. 

На занятиях школьникам расскажут об основных этапах знаменитого сражения, а также покажут видеоролики с воспоминаниями тех, кто в годы Сталинградской битвы был еще ребенком. Ученики Слащевской школы-интерната Кумылженского района совершат виртуальное путешествие «Город русской славы – Сталинград», а воспитанники Дубовской школы искусств подготовят концерт «На карте России – наш город-герой Волгоград».

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» 5 февраля состоятся интерактивные программы, в частности, одна из них позволит ребятам стать слушателями «Школы командиров».

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Официально: в Halo Infinite и Forza Horizon 5 добавят полную русскую локализацию
Официально: в Halo Infinite и Forza Horizon 5 добавят полную русскую
Продажи DLC Destiny 2: The Witch Queen до релиза превысили 1 миллион копий
Продажи DLC Destiny 2: The Witch Queen до релиза превысили 1 миллион
Программу мероприятий для школьников к 79-й годовщине Сталинградской битвы подготовили в Волгоградской области
Программу мероприятий для школьников к 79-й годовщине Сталинградской
Депутат Дёмин и губернатор Артамонов обсудили поддержку бизнес-сообщества в Липецкой области
Депутат Дёмин и губернатор Артамонов обсудили поддержку
Елизавета Боярская находится на самоизоляции, так как подхватила коронавирус
Елизавета Боярская находится на самоизоляции, так как подхватила
Ирина Хакамада отпраздновала китайский Новый год с дочерью в шикарном небоскребе
Ирина Хакамада отпраздновала китайский Новый год с дочерью в шикарном
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Много хороших игр удалят из Game Pass в середине февраля
Много хороших игр удалят из Game Pass в середине февраля
Официально: Запуск первого сезона Battlefield 2042 отложили до лета
Официально: Запуск первого сезона Battlefield 2042 отложили до лета
Сын Дмитрия Шепелева решил сбежать из России
Сын Дмитрия Шепелева решил сбежать из России
Анна Калашникова увеличила грудь жиром из попы
Анна Калашникова увеличила грудь жиром из попы
В Липецкой области до конца года во всех муниципалитетах региона будут созданы цифровые площадки «IT-bit»
В Липецкой области до конца года во всех муниципалитетах региона

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Девушка подслушала разговор в лифте и породила флешмоб, где люди добавляют няню во все известные стихи
Девушка подслушала разговор в лифте и породила флешмоб, где люди
Sony не ограничится покупкой Bungie, стоит ожидать новые приобретения
Sony не ограничится покупкой Bungie, стоит ожидать новые приобретения
Муж Анастасии Заворотнюк не оплачивает долги
Муж Анастасии Заворотнюк не оплачивает долги
Новая избранница Антона Батырева отбрила навязчивых поклонниц актера
Новая избранница Антона Батырева отбрила навязчивых поклонниц актера

Еще по теме

Сотрудники ЦДРА выступили перед школьниками с лекцией о Сталинградской битве
75-летие Сталинградской битвы в Волгограде: программа мероприятий, куда сходить, время и место салюта
Артиллеристы ЮВО произвели праздничный салют в честь 75-й годовщины приуроченного к победе в «Сталинградской битве» 1943 года
В Новосибирском гарнизоне прошли Уроки памяти, посвящённые 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве