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Сюрприз: сюжетная кампания CrossfireX будет в Game Pass, но не полностью

Сюрприз: сюжетная кампания CrossfireX будет в Game Pass, но не полностью


CrossfireX — многопользовательский шутер, который выходит на Xbox One и Xbox Series X | S с двумя эксклюзивными сюжетными кампаниями (Operation Catalyst и Operation Spectre), разработанными Remedy. Игра на релизе, 10 февраля, будет доступна только на приставках Xbox.

Разработчики CrossfireX сегодня запустили предварительные заказы проекта на Xbox, а вместе с тем объявили о бонусе для подписчиков Game Pass. Сюжетная кампания Operation Catalyst в CrossfireX будет доступна бесплатно подписчикам Game Pass. Что касается кампании Operation Spectre, она к релизу в Game Pass не заявлена.


Отметим, что игра CrossfireX стала доступна по предварительному заказу. Она предлагается в трех версиях: Founder’s Package (только бонусы мультииплеера), Originator’s Package (только бонусы мультиплеера), Ultimate Package (две части сюжетной кампании и бонусы к мультиплееру). Напомним, что сам мультиплеер CrossfireX должен быть условно-бесплатным.

CrossfireX Ultimate Package

Получите полный опыт CrossfireX с этим Ultimate Edition, который включает в себя официальную одиночную кампанию, разработанную в тесном сотрудничестве с Remedy Entertainment.

Перейти в Microsoft Store

Согласно странице CrossfireX в Microsoft Store, в игре не будет русской локализации даже в формате текста.

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По материалам: newxboxone

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