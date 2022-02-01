Сюрприз: сюжетная кампания CrossfireX будет в Game Pass, но не полностью





CrossfireX — многопользовательский шутер, который выходит на Xbox One и Xbox Series X | S с двумя эксклюзивными сюжетными кампаниями (Operation Catalyst и Operation Spectre), разработанными Remedy. Игра на релизе, 10 февраля, будет доступна только на приставках Xbox.

Разработчики CrossfireX сегодня запустили предварительные заказы проекта на Xbox, а вместе с тем объявили о бонусе для подписчиков Game Pass. Сюжетная кампания Operation Catalyst в CrossfireX будет доступна бесплатно подписчикам Game Pass. Что касается кампании Operation Spectre, она к релизу в Game Pass не заявлена.

CrossfireX is now available for PRELOAD on @Xbox! Also available are 3 special preorder packages, 1 of which includes both single player campaigns developed by @remedygames. @XboxGamePass members will have access to "Operation Catalyst" at no extra charge starting 2/10/22. pic.twitter.com/rj1apqNUIA — CrossfireX (@PlayCrossfireX) February 1, 2022



Отметим, что игра CrossfireX стала доступна по предварительному заказу. Она предлагается в трех версиях: Founder’s Package (только бонусы мультииплеера), Originator’s Package (только бонусы мультиплеера), Ultimate Package (две части сюжетной кампании и бонусы к мультиплееру). Напомним, что сам мультиплеер CrossfireX должен быть условно-бесплатным.

CrossfireX Ultimate Package

Получите полный опыт CrossfireX с этим Ultimate Edition, который включает в себя официальную одиночную кампанию, разработанную в тесном сотрудничестве с Remedy Entertainment.



Перейти в Microsoft Store

Согласно странице CrossfireX в Microsoft Store, в игре не будет русской локализации даже в формате текста.