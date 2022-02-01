Случаи, когда реальные люди, о которых снимались байопики, получали в них небольшую роль

Эрин Брокович (2000)Настоящая Эрин Брокович снялась в маленькой роли официантки, обслуживающей героиню Джулии Робертс. То есть как бы саму себя.Поймай меня, если сможешь (2002)Сам Фрэнк Абигнейл младший, чью роль исполнил Леонардо Ди Каприо, появляется в эпизодической роли французского полицейского.Большие глаза (2014)Настоящая художница Маргарет Кин появляется на заднем плане в одной из сцен. В фильме её сыграла Эми Адамс.Волк с Уолл-стрит (2013)Настоящий Джордан Белфорт появляется в конце фильма в маленькой роли ведущего, представляющего публике сыгравшего его Леонардо Ди Каприо.Парни со стволами (2016)Бывший американский торговец оружием Дэвид Пакуз, которого в фильме сыграл Майлз Теллер, появляется в небольшой сцене, где играет на гитаре в доме престарелых.Народ против Ларри Флинта (1996)Настоящий Ларри Флинт исполнил небольшую роль судьи, который когда-то приговорил его самого к большому сроку. Роль самого Флинта сыграл Вуди Харрельсон.Страх и ненависть в Лас-Вегасе (1998)Писатель Хантер С. Томпсон, на основе которого создан персонаж Джонни Деппа Рауль Дюк, появляется в небольшом камео.Аполлон-13 (1995)Реальный командир космического корабля «Аполлон-13» Джим Ловелл появляется в финальной сцене, где пожимает руку сыгравшему его самого Тома Хэнкса.В погоне за счастьем (2006)В самой последней сцене главные герои уходят в закат, а на переднем плане проходит якобы случайный прохожий. На самом деле этот мужчина — настоящий Крис Гарднер, роль которого в фильме исполнил Уилл Смит.Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе (1991)Центральный персонаж фильма, окружной прокурор Джим Гаррисон, которого сыграл Кевин Костнер, в свою очередь получил роль другого настоящего участника событий — верховного судьи США Эрла Уоррена.