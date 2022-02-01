Таиланд возобновил регистрацию привитых туристов для въезда без карантина

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

13:44 Автор: Варвара Комарова

Источник: ТАСС

В Таиланде возобновили регистрацию туристов в программе Test & Go, позволяющей привитым от коронавируса не проходить карантин после прибытия в королевство. Как пояснила ТАСС министр иностранных дел Марати Налита Андамо, системе Thai Pass потребуется некоторое время, чтобы разрешить въезд.

Ранее регистрация в туристической программе была приостановлена из-за распространения омикрон-штамма. О возобновлении схемы с 1 февраля глава министерства иностранных дел Таиланда сообщала в январе, уточнив, что путешественники из всех стран и территорий, а не только из 63 ранее обозначенных, могут подавать заявления. Также стало известно, что с 1 февраля схема «песочница», предполагающая обязательное нахождение в пределах определённых территорий в течение семи дней, распространится на новые районы: добавятся остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури.

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При этом возобновление регистрации не означает, что туристы смогут прибыть в королевство уже с 1 февраля — системе Thai Pass будет необходимо некоторое время.

QR-код будет выдаваться после проверки брони отеля и сертификата о вакцинации. Прибывающим по Test & Go на длительный срок разрешили бронировать одну или несколько гостиниц для прохождения ПЦР-теста на два дня — на первый и пятый. При получении отрицательного результата первого теста туристы могут свободно передвигаться по Таиланду, пояснила Марати Налита Андамо.

Сейчас пассажиры, как и прежде, должны предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета. Детям и подросткам 6—17 лет, путешествующим с привитыми родителями, сертификат о вакцинации не нужен.

Также для разрешения на въезд нужна медицинская страховка с покрытием до 50 тысяч долларов. Документ не требуется от граждан Таиланда и иностранцев, пользующихся национальной системой медицинского страхования.

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Ранее сообщалось, что Израиль упростил въезд в страну для вакцинированных «Спутником V» россиян. Анализ на наличие антител к коронавирусу можно будет делать на территории России в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано шесть вакцин от COVID-19 — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет.

#туризм #коронавирус #вакцинация

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