Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Таиланд возобновил регистрацию привитых туристов для въезда без карантина

Таиланд возобновил регистрацию привитых туристов для въезда без карантина

Таиланд возобновил регистрацию привитых туристов для въезда без карантина

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


13:44  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



В Таиланде возобновили регистрацию туристов в программе Test & Go, позволяющей привитым от коронавируса не проходить карантин после прибытия в королевство. Как пояснила ТАСС министр иностранных дел Марати Налита Андамо, системе Thai Pass потребуется некоторое время, чтобы разрешить въезд.

Ранее регистрация в туристической программе была приостановлена из-за распространения омикрон-штамма. О возобновлении схемы с 1 февраля глава министерства иностранных дел Таиланда сообщала в январе, уточнив, что путешественники из всех стран и территорий, а не только из 63 ранее обозначенных, могут подавать заявления. Также стало известно, что с 1 февраля схема «песочница», предполагающая обязательное нахождение в пределах определённых территорий в течение семи дней, распространится на новые районы: добавятся остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури.

Туристам без COVID-сертификатов ЕС хотят упростить путешествия по Европе


При этом возобновление регистрации не означает, что туристы смогут прибыть в королевство уже с 1 февраля — системе Thai Pass будет необходимо некоторое время.

QR-код будет выдаваться после проверки брони отеля и сертификата о вакцинации. Прибывающим по Test & Go на длительный срок разрешили бронировать одну или несколько гостиниц для прохождения ПЦР-теста на два дня — на первый и пятый. При получении отрицательного результата первого теста туристы могут свободно передвигаться по Таиланду, пояснила Марати Налита Андамо.

Сейчас пассажиры, как и прежде, должны предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета. Детям и подросткам 6—17 лет, путешествующим с привитыми родителями, сертификат о вакцинации не нужен.

Также для разрешения на въезд нужна медицинская страховка с покрытием до 50 тысяч долларов. Документ не требуется от граждан Таиланда и иностранцев, пользующихся национальной системой медицинского страхования.

Границы Китая пока останутся закрытыми


Ранее сообщалось, что Израиль упростил въезд в страну для вакцинированных «Спутником V» россиян. Анализ на наличие антител к коронавирусу можно будет делать на территории России в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано шесть вакцин от COVID-19 — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет.



#туризм #коронавирус #вакцинация


51
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Подборка киноляпов, которые заметили внимательные зрители
Подборка киноляпов, которые заметили внимательные зрители
Полина Гагарина высказалась о своей маленькой груди
Полина Гагарина высказалась о своей маленькой груди
Гарик Харламов рассказал о воровстве шоу
Гарик Харламов рассказал о воровстве шоу
Мужчина купил дом, а в саду нашел загадочную трубу глубиной в 100 метров и показал что нашел на дне
Мужчина купил дом, а в саду нашел загадочную трубу глубиной в 100
Вышел первый трейлер фильма "Воланд" с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым
Вышел первый трейлер фильма "Воланд" с Юлией Снигирь и
16 странных лайфхаков, в которых мало смысла, но зато они крайне забавные
16 странных лайфхаков, в которых мало смысла, но зато они крайне
Алексей Ягудин сделал гневное заявление перед Олимпиадой
Алексей Ягудин сделал гневное заявление перед Олимпиадой
Гарик Харламов рассказал, как проходят съемки юмористического шоу
Гарик Харламов рассказал, как проходят съемки юмористического шоу
Казаки Московской области примут участие в воспитании подрастающего поколения
Казаки Московской области примут участие в воспитании подрастающего
Названы самые дорогие и самые дешевые города для жизни в России
Названы самые дорогие и самые дешевые города для жизни в России
Случаи, когда реальные люди, о которых снимались байопики, получали в них небольшую роль
Случаи, когда реальные люди, о которых снимались байопики, получали в
Тред в Twitter про смешные и нестандартные методы контрацепции
Тред в Twitter про смешные и нестандартные методы контрацепции

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Любовник Анастасии Волочковой бросил ее
Любовник Анастасии Волочковой бросил ее
Девушка подслушала разговор в лифте и породила флешмоб, где люди добавляют няню во все известные стихи
Девушка подслушала разговор в лифте и породила флешмоб, где люди
Супруг расчленил Мисс Кузбасс-2010 и полгода вел ее Instagram
Супруг расчленил Мисс Кузбасс-2010 и полгода вел ее Instagram
Любовник Анастасии Волочковой высказался об их расставании
Любовник Анастасии Волочковой высказался об их расставании

Еще по теме

Таиланд ужесточил правила въезда туристов
Из-за омикрон-штамма COVID-19 в Монголии запретили въезд туристов из ряда стран
СМИ: Вьетнам планирует частично отменить карантин для туристов
Таиланд введет обязательное страхование туристов