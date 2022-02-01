Утечка: Появился список игр Game Pass на начало февраля
Как и в прошлом месяце, сегодня, когда должны были опубликовать очередную подборку игр Game Pass на следующий месяц, список проектов стал известен заранее. В сети появилось изображение с играми, которые пополнят GamePass в первой половине февраля.
Пользователь Dealabs Billbill-Kun, который регулярно делится точной информацией об играх PS Plus до их официальной публикации (а ранее делился и информацией об играх Games With Gold до их официальной публикации) сообщил, какие проекты пополнят Game Pass в начале февраля:
Ark Survival Evolved
Dreamscaper
Infernax
Skul: The Hero Slayer
Edge of Eternity
Besiege (Game Preview)
The Last Kids on Earth and the Staff of Doom
Contrast
Telling Lies
Отметим, что официально данная информация должна подтвердиться сегодня позднее, тогда же будет объявлено о датах, когда эти игры появятся в Game Pass.