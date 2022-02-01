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Утечка: Появился список игр Game Pass на начало февраля

Утечка: Появился список игр Game Pass на начало февраля


Как и в прошлом месяце, сегодня, когда должны были опубликовать очередную подборку игр Game Pass на следующий месяц, список проектов стал известен заранее. В сети появилось изображение с играми, которые пополнят GamePass в первой половине февраля.

Пользователь Dealabs Billbill-Kun, который регулярно делится точной информацией об играх PS Plus до их официальной публикации (а ранее делился и информацией об играх Games With Gold до их официальной публикации) сообщил, какие проекты пополнят Game Pass в начале февраля:



Ark Survival Evolved



Dreamscaper



Infernax



Skul: The Hero Slayer



Edge of Eternity



Besiege (Game Preview)



The Last Kids on Earth and the Staff of Doom



Contrast



Telling Lies

Отметим, что официально данная информация должна подтвердиться сегодня позднее, тогда же будет объявлено о датах, когда эти игры появятся в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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