Утечка: Появился список игр Game Pass на начало февраля





Как и в прошлом месяце, сегодня, когда должны были опубликовать очередную подборку игр Game Pass на следующий месяц, список проектов стал известен заранее. В сети появилось изображение с играми, которые пополнят GamePass в первой половине февраля.

Пользователь Dealabs Billbill-Kun, который регулярно делится точной информацией об играх PS Plus до их официальной публикации (а ранее делился и информацией об играх Games With Gold до их официальной публикации) сообщил, какие проекты пополнят Game Pass в начале февраля:

Ark Survival EvolvedDreamscaperInfernaxSkul: The Hero SlayerEdge of EternityBesiege (Game Preview)The Last Kids on Earth and the Staff of DoomContrastTelling Lies

Отметим, что официально данная информация должна подтвердиться сегодня позднее, тогда же будет объявлено о датах, когда эти игры появятся в Game Pass.