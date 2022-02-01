Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Госдепе отвели несколько недель на восстановление ядерной сделки с Ираном

В Госдепе отвели несколько недель на восстановление ядерной сделки с Ираном

В Госдепе отвели несколько недель на восстановление ядерной сделки с Ираном

00:57  Автор: Жанна Звягина



В Госдепартаменте отвели несколько недель на достижение договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. В ведомстве считают, что после этого возвращение к соглашению будет уже невозможным.

«У нас есть всего несколько недель на достижение сделки. После этого, к сожалению, будет уже невозможно вернуться к СВПД и вернуть преимущества в плане нераспространения, которые это соглашение нам давало», — сказал на специальном брифинге в понедельник представитель Госдепа высокого ранга (цитата по РИА «Новости»).

Нейтралитет Австрии поможет решить вопрос с иранской ядерной сделкой, считает эксперт


По его словам, переговоры с Тегераном по возвращению к ядерной сделке находятся на финальном этапе.

«Эти переговоры не могут продолжаться вечно. Это не предсказание, не угроза и не искусственно установленные сроки. Это всего лишь требование, которое мы донесли до Ирана и до всех членов группы «5+1», — сказал дипломат, которого цитирует ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул, что иранским властям необходимо принять политическое решение относительно того, намерена ли страна вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий.

В конце декабря начался восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания совместной комиссии Ирана и «пятёрки» международных посредников стороны условились об ускорении процесса работы над проектом соглашения в рамках рабочих групп. Предполагается, что восьмой раунд может стать завершающим.

Участники заседания по иранской ядерной сделке договорились о перезапуске двух рабочих групп


В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предусматривала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента, принял решение об одностороннем выходе США из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.



#США #оружие


794
# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

На обнаженную Ольгу Бузову набросились поклонники
На обнаженную Ольгу Бузову набросились поклонники
15-летняя дочка Юлии Началовой показала в ее день рождения последний снимок с мамой
15-летняя дочка Юлии Началовой показала в ее день рождения последний
Представлен новый трейлер Shadow Warrior 3 с датой релиза игры
Представлен новый трейлер Shadow Warrior 3 с датой релиза игры
Новые хроники Vigor Chronicles: Perseverance будут посвящены теме викингов
Новые хроники Vigor Chronicles: Perseverance будут посвящены теме
Имболк 1-2 февраля 2022 года: важные обряды на благополучие
Имболк 1-2 февраля 2022 года: важные обряды на благополучие
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Муж Анастасии Заворотнюк не оплачивает долги
Муж Анастасии Заворотнюк не оплачивает долги
Новая избранница Антона Батырева отбрила навязчивых поклонниц актера
Новая избранница Антона Батырева отбрила навязчивых поклонниц актера
Что нужно делать на Антона Перезимника 30 января, чтобы уберечь детей от болезней
Что нужно делать на Антона Перезимника 30 января, чтобы уберечь детей
Год выдающихся земляков проходит в Чувашии
Год выдающихся земляков проходит в Чувашии
Подсчитана суммарная стоимость новинок Game Pass за январь
Подсчитана суммарная стоимость новинок Game Pass за январь
Sony не ограничится покупкой Bungie, стоит ожидать новые приобретения
Sony не ограничится покупкой Bungie, стоит ожидать новые приобретения

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Китайский новый год — 500+ игр со скидками для Xbox до 2 февраля
Китайский новый год — 500+ игр со скидками для Xbox до 2 февраля
Бесплатно уже доступны первые игры по Games With Gold за февраль
Бесплатно уже доступны первые игры по Games With Gold за февраль
Елена Воробей высказалась о проблемах с сердцем у Пугачевой
Елена Воробей высказалась о проблемах с сердцем у Пугачевой
Сына Наташи Королевой раскритиковали за выступление
Сына Наташи Королевой раскритиковали за выступление

Еще по теме

Глава МАГАТЭ подтвердил выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке
Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном
Генксек ООН выразил надежду на сохранение ядерной сделки с Ираном
Иран и КНР обсудили судьбу ядерной сделки