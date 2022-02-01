В Госдепе отвели несколько недель на восстановление ядерной сделки с Ираном

00:57 Автор: Жанна Звягина

В Госдепартаменте отвели несколько недель на достижение договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. В ведомстве считают, что после этого возвращение к соглашению будет уже невозможным.

«У нас есть всего несколько недель на достижение сделки. После этого, к сожалению, будет уже невозможно вернуться к СВПД и вернуть преимущества в плане нераспространения, которые это соглашение нам давало», — сказал на специальном брифинге в понедельник представитель Госдепа высокого ранга (цитата по РИА «Новости»).

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По его словам, переговоры с Тегераном по возвращению к ядерной сделке находятся на финальном этапе.

«Эти переговоры не могут продолжаться вечно. Это не предсказание, не угроза и не искусственно установленные сроки. Это всего лишь требование, которое мы донесли до Ирана и до всех членов группы «5+1», — сказал дипломат, которого цитирует ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул, что иранским властям необходимо принять политическое решение относительно того, намерена ли страна вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий.

В конце декабря начался восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания совместной комиссии Ирана и «пятёрки» международных посредников стороны условились об ускорении процесса работы над проектом соглашения в рамках рабочих групп. Предполагается, что восьмой раунд может стать завершающим.

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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предусматривала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента, принял решение об одностороннем выходе США из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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