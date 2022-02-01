В Липецкой области до конца года во всех муниципалитетах региона будут созданы цифровые площадки «IT-bit»

В Липецкой области до конца 2022 года во всех муниципалитетах региона будут созданы цифровые площадки «IT-bit», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Игоря Артамонова.

Площадки помогут сельским школьникам освоить информационные технологии.

Игорь Артамонов уточнил, что образовательный проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию ребят в сфере IT-технологий. На занятиях учащиеся в доступной форме изучат языки программирования. Обучать ребят будут по трем направлениям: «Программирование роботов» (7–17 лет), «Программирование на Scratch» (7–12 лет) и «Введение в программирование на языке Python» (12–17 лет).

«Любой ребенок независимо от того, где он проживает, должен иметь возможность получить хорошее образование, чтобы выбрать профессию, которая поможет ему самореализоваться, а также принесет уверенность в завтрашнем дне», – сказал Игорь Артамонов.

Глава региона подчеркнул, что сейчас в области создано 12 площадок, где по программам IT-направленности уже занимается около 1 тысячи школьников Липецкой области. До конца года цифровые площадки появятся во всех муниципалитетах региона.