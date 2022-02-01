В Петербурге придумали, как привязать сотовый к номеру авто

18:28 Автор: Александра Медведева

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился в городской комитет по транспорту с предложением реализовать механизм добровольной привязки мобильного телефона к номеру автомобиля на базе приложения «Парковки Санкт-Петербурга». В этом приложении автовладельцы уже указывают номер своего телефона при регистрации.

В письме, которое есть в распоряжении «Парламентской газеты», депутат указывает, что внедрение такой практики позволит связаться с владельцем автомобиля в случае необходимости эвакуации транспорта при уборке дорог и проездов, вывозе мусора или работе экстренных служб.

Поводом послужило недавнее выступление в городском парламента вице-губернатора Анатолия Повелия, который отвечает за сферу ЖКХ. Говоря о проблемах при уборке снега в городе, вице-губернатор сообщил, что власти не готовы эвакуировать припаркованные в нарушение правил автомобили из-за рисков получить впоследствии иски от их владельцев.

Об эвакуации авто предупредят по СМС

Цивилев, комментируя инициативу, добавил, что в уже действующем приложении можно было бы добавить модуль согласия для граждан о привязке своего актуального контакта. Депутат также сообщил, что механизм можно запустить, создав соответствующий бот в Telegram, если, например, комитет по транспорту не согласится с его предложением.

По словам депутата, неоднократные попытки урегулировать этот вопрос законодательно ни к чему не привели: все упирается в запрет на распространение персональных данных. Например, в 2014 году депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) и депутат VI-VII созывов Игорь Лебедев обращались к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой поддержать предложение информировать автовладельцев о принудительной эвакуации ТС с помощью СМС. В июне 2015 года стало известно, что Правительство РФ и профильные ведомства инициативу не поддержали. Региональные инициативы о привязке также не прошли необходимые инстанции для принятия.

В таком случае, считает Цивилев, привязка может быть реализована только добровольно при создании понятного и простого для граждан механизма. Парламентарий убеждён, что в случае успешной апробации предложенной им системы опыт властей Петербурга мог бы быть распространён на другие регионы России.

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