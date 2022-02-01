В России выросли продажи эзотерической литературы — все из-за пандемии и "марафонов желаний"

Вадим Карасев

Представители издательств рассказали о росте продаж книг по эзотерике, духовным практикам и позитивному мышлению, об этом сообщает "Коммерсант". Эксперты связывают это с нестабильностью в период пандемии, отмечая, что интерес к такой литературе всегда появляется в непростые времена, а также с рекламой блогеров вроде Елены Блиновской, которые проводят "марафоны желаний" и тренинги личностного роста.

По данным издательства "Эксмо", рост продаж эзотерических книг составил по итогам года более 53%, обеспечив 400 миллионов рублей доходов. В 2020 года рост был куда скромнее — всего 13%. При этом спрос на религиозную литературу, наоборот, упал.

Основной интерес аудитории идет в направлении не теорий, а практических навыков — работы с подсознанием, понимания предназначения, кармических задач и поиска ресурса,

— отметила начальник отдела религии и эзотерики "Эксмо" Мария Виноградова.

В сети книжных магазинов "Читай-город" рассказали, что в топ продаж вошли следующие книги: "Радикальное прощение" Колина Типпинга о "духовной технологии" избавления от эмоционального груза прошлого, "Пока-я-не-Я: Практическое руководство по трансформации судьбы" хироманта и "предсказателя судьбы" Дмитрия Троцкого и "Трансерфинг реальности" Вадима Зеланда, автора эзотерического учения о концентрации энергии мыслей для претворения желаемого в жизнь.









На Wildberries в топ самых популярных изданий вошла книга "Таро. Полное руководство по чтению карт и предсказательной практике" Константина Лево.

Рост продаж эзотерической литературы также отметили в Ozon, Bookmate, "Литресе". В "Альпине Паблишер" эзотерику не издают, но там отметили рост продаж литературы о психологии и позитивном мышлении на 46% в 2021 году.





Издатели также отмечают, что всплеск интереса к книгам об осознанности часто случается после того, как о таких изданиях рассказал кто-то из блогеров. Многие инстаграм-марафоны, которые в последнее время активно критикуют, как раз связаны с духовными практиками, а участников там призывают учиться мыслить позитивно и посылать свои желания во вселенную. На днях миллиардер Виктор Вексельберг назвал подобные тренинги "кошмаром" и призвал государство "разумно контролировать" эту сферу.

Многие эксперты не видят ничего удивительного в таком ажиотаже. По их мнению, на интерес к эзотерике влияют пандемия и связанные с ней беспокойства и быстрая цифровизация. Специалисты из "Литреса" также отметили, что похожая тенденция была отмечена в XVIII веке в Англии, где на фоне технического прогресса необычайную популярность приобрел жанр готического романа — тогда, как и сейчас, люди были рады погрузиться в иррациональные мистические истории, чтобы спрятаться от рутины.

Надя Бесчетникова