Вупи Голдберг раскритиковали за слова о том, что холокост не имеет отношения к расизму

Вадим Карасев

Голливудская актриса Вупи Голдберг столкнулась с резкой критикой после своих слов о том, что холокост не имеет отношения к расизму. Свое мнение на этот счет она высказала в эфире шоу The View на канале ABC.

Нацизм не связан с расой, — заявила Голдберг.

Соведущая, Ана Наваро, возразила, что нацисты считали евреев низшей расой, однако Вупи Голдберг придерживалась другой точки зрения.

Давайте говорить честно, холокост не связан с расой. Дело вовсе не в расе, дело в бесчеловечности людей по отношению к другим людям. Не имеет никакого значения, черный ты или белый, ведь и черные, и белые, евреи, итальянцы, неважно кто, все грызут друг друга, — сказала Голдберг.





Вупи Голдберг

Поводом для дискуссии стало решение школьного совета штата Теннесси, на котором призвали исключить из школьной программы комикс Арта Шпигельмана "Маус". Графический роман рассказывает историю отца автора, который был польским евреем и пережил холокост. В 1992 году произведение получило Пулитцеровскую премию. Заявление актрисы вызвало шквал негодования в социальных сетях.

Голдберг позже отреагировала на гневные комментарии и принесла извинения.

В сегодняшнем шоу я сказала, что холокост — это не расизм, а бесчеловечность человека по отношению к человеку. Я должна была сказать, что это относится к обеим проблемам,

— написала она в твиттере.

Ксения Смирнова