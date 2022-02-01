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Вышел первый трейлер фильма "Воланд" с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым

Вышел первый трейлер фильма "Воланд" с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым

В сети появился первый тизер-трейлер фильма "Воланд", снятого по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" режиссером Михаилом Локшиным (это его фильм "Серебряные коньки" недавно признали лучшим на церемонии "Золотой орел").

Главные роли, Мастера и Маргариту, в фильме сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, которые и в реальной жизни являются парой. На роль Воланда пригласили известного немецкого актера Августа Диля. В картине также заняты Юрий Колокольников (Коровьев), Леонид Ярмольник (доктор Стравинский), Александр Яценко (Алоизий Могарыч), Алексей Гуськов (Майгель), Игорь Верник (Бенгальский), Марат Башаров (Лиходеев), Полина Ауг (Гелла) и другие.


Сюжетную канву романа создатели фильма немного изменили. Здесь все начинается с того, что известный писатель на взлете своей карьеры превращается в изгоя, после того как спектакль по его пьесе снимают с репертуара. Встретив Маргариту, он берется за написание романа, где прототипами героев становятся люди из его окружения, а образ загадочного Воланда он пишет со своего нового знакомого — иностранца. Однако вскоре реальность и вымысел сплетаются воедино.

В прокат фильм должен выйти 1 января 2023 года.


Евгений Цыганов в роли Мастера
Юлия Снигирь в роли Маргариты


Август Диль в роли Воланда
Полина Ауг в роли Геллы
Данил Стеклов в роли Ивана Бездомного
Юрий Колокольников в роли Коровьева
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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