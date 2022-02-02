15 фотографий, которые показывают, каким ироничным порой бывает этот мир

Многие люди сильно недооценивают то, как много всего ироничного происходит вокруг. И, к счастью, это не всегда злая ирония, часто она способна заставить нас улыбнуться. Её лишь нужно научиться замечать!

Делимся с вами 15 фотографиями, доказывающими, что у самой жизни есть своё таинственное чувство юмора, которое лишь иногда попадает в объектив камеры.

1. Вселенская ирония во всей красе2. Времена меняются3. Отдел в супермаркете «Назад в школу»

Вероятно, это не ошибка, а рекламная кампания, обращённая к учителям.

4. Налетайте!5. Иронично6. Давайте оценим иронию в том, что у Берлинской стены теперь есть забор, который её защищает

Хотя ещё в недалёком прошлом весь Берлин дружно её разрушал.

7. Игрушка Дарта Вейдера сломалась в идеальном месте8. В этой аптеке лекарства от боли в спине лежат на нижней полке. Ха-ха9. Надпись на авто: «Ищем новые пути»10. Лицо человека, столкнувшегося с самой ироничной ситуацией в его жизни

Фото из 1966 года!

11. Ну и что теперь?12. Машина с типичной полицейской раскраской была остановлена полицейским автомобилем без опознавательных знаков

Надпись на машине: «Не коп».

13. Антибактериальный лосьон некоторое время стоял закрытый14. Вы один на миллион. И вы тоже один на миллион15. Немного самоиронии от Почты России

Кстати, у нас есть целая подборка фотографий, где царит атмосфера самоиронии, взгляните!