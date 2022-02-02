15 фотографий, которые показывают, каким ироничным порой бывает этот мир
Сегодня, 11:20
Многие люди сильно недооценивают то, как много всего ироничного происходит вокруг. И, к счастью, это не всегда злая ирония, часто она способна заставить нас улыбнуться. Её лишь нужно научиться замечать!
Делимся с вами 15 фотографиями, доказывающими, что у самой жизни есть своё таинственное чувство юмора, которое лишь иногда попадает в объектив камеры.
1. Вселенская ирония во всей красе
2. Времена меняются
3. Отдел в супермаркете «Назад в школу»
Вероятно, это не ошибка, а рекламная кампания, обращённая к учителям.
4. Налетайте!
5. Иронично
6. Давайте оценим иронию в том, что у Берлинской стены теперь есть забор, который её защищает
Хотя ещё в недалёком прошлом весь Берлин дружно её разрушал.
7. Игрушка Дарта Вейдера сломалась в идеальном месте
8. В этой аптеке лекарства от боли в спине лежат на нижней полке. Ха-ха
9. Надпись на авто: «Ищем новые пути»
10. Лицо человека, столкнувшегося с самой ироничной ситуацией в его жизни
Фото из 1966 года!
11. Ну и что теперь?
12. Машина с типичной полицейской раскраской была остановлена полицейским автомобилем без опознавательных знаков
Надпись на машине: «Не коп».
13. Антибактериальный лосьон некоторое время стоял закрытый
14. Вы один на миллион. И вы тоже один на миллион
15. Немного самоиронии от Почты России
Кстати, у нас есть целая подборка фотографий, где царит атмосфера самоиронии, взгляните!
По материалам: Юмор