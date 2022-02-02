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18 образов от парня из Таиланда, который делает максимально смешные косплеи с минимумом затрат

18 образов от парня из Таиланда, который делает максимально смешные косплеи с минимумом затрат

Есть косплееры, которые готовы потратить месяцы на то, чтобы повторить образ любимого персонажа в мельчайших деталях, не жалея денег и самостоятельно создавая все предметы одежды. А есть Ануча Саенчарт из Таиланда, который занимается тем, что он сам называет «бюджетным косплеем». Свои образы Ануча создаёт из подручных средств, тратя больше времени на саму идею, чем на её исполнение. Но его результаты всё равно впечатляют и смешат!


Существо из «Фантастической четвёрки»

«Унесённые призраками»

Аквамен

Инопланетяне среди нас

«Ведьмак»

«Джокер»

Как быстро закосплеить рыбку из «В поисках Немо»

Больше никакого одиночества

«Веном»

Косплей собаки

«Мандалорец»

По словам Анучи, котика он устроил так, что тот никаким образом не мог бы упасть в туалет. Так что за него можно не беспокоиться.


Паровозик Томас

Сразу несколько косплеев Человека-паука

Здесь помогает скотч

Здесь главный герой — жвачка

«Игра в кальмара»

«Игра в кальмара» уже настолько плотно закрепилась в соцсетях, что уже становится вдохновением не только для мемов, но и для косплеев. Если вы ещё не знаете, что это за сериал, мы с радостью вам расскажем!


«Принцесса Мононоке»

Ёж Соник

Косплееры в образах и в реальной жизни — это две совершенно разные вещи. Это на своих примерах показали жители Японии, увлекающиеся косплеем.


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По материалам: Юмор

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