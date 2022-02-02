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Аналитик: Xbox стремится к кроссплатформенности, а Playstation к за кросс-развлечениям

Аналитик: Xbox стремится к кроссплатформенности, а Playstation к за кросс-развлечениям


Покупка Bungie со стороны Sony вызвала много вопросов у игроков. Компания потратила около $3,6 млрд на студию всего с одной игрой — Destiny. Однако, в случае с Bungie, Sony заплатила, в первую очередь, за опыт и команду специалистов, как говорит и сама японская корпорация, и аналитики.

Карола Северин, старший аналитик по продуктам в MIDiA Research, объясняет покупку Bungie со стороны Playstation стремлением к кросс-развлечениям, где онлайн-сервисы крайне важны, а Bungie имеют в этом большой опыт:

Playstation стремится к онлайн-сервисам, в которых Bungie имеет большой опыт. Sony должна продвигаться к онлайн-сервисам более агрессивно, чем когда-либо прежде, учитывая популярность в игровом пространстве и конкуренцию. […] Мультиплатформенность [для всех] становится во главе угла, поэтому для Sony это [выход на мультиплатформенный рынок] правильно, чтобы свести к минимуму конкурентное давление со стороны других и максимизировать потенциальный доход.

Как я уже много раз говорила в прошлом, будущее Xbox — за кроссплатформенностью, а будущее Playstation — за кросс-развлечениями. Playstation следует за рынком с точки зрения кроссплатформенности, но может лидировать с точки зрения синергии из игр и разных развлечений (в частности: видео, музыки, спорта и соцсетей). Опыт Bungie в области онлайн-сервисов, вероятно, внесет свой вклад в это стремление.

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По материалам: newxboxone

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