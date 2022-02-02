Аналитик: Xbox стремится к кроссплатформенности, а Playstation к за кросс-развлечениям





Покупка Bungie со стороны Sony вызвала много вопросов у игроков. Компания потратила около $3,6 млрд на студию всего с одной игрой — Destiny. Однако, в случае с Bungie, Sony заплатила, в первую очередь, за опыт и команду специалистов, как говорит и сама японская корпорация, и аналитики.

Карола Северин, старший аналитик по продуктам в MIDiA Research, объясняет покупку Bungie со стороны Playstation стремлением к кросс-развлечениям, где онлайн-сервисы крайне важны, а Bungie имеют в этом большой опыт: