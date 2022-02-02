Анфиса Чехова рассказала о предложении заняться сексом за деньги

44-летняя ведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась подробностями личной жизни. Артистка рассказала, что пользуется огромным успехом у противоположного пола. Рядом с ней всегда были мужчины – на день, месяц, год... Сейчас она не состоит в отношениях, так как решила очиститься от старых и давно отживших свой срок чувств. Анфисе предлагают секс за деньги. «Была одна история летом. Он бразилец, не знал, кто я такая. Прогадал в цене. Шучу! Он был поставлен на место! Хотя такой красавчик!» — призналась Чехова. По словам артистки, самое странное место, где у нее был секс, – в заповеднике, где росли гигантские кактусы. Сейчас звезда сериала «Женщины на грани» не хочет встречаться с мужчинами и не стремится заводить романы.Анфиса Чехова Бывшая жена актера Гурама Баблишвили также ответила на упреки в том, что у нее «сделанные» губы. Телеведущая заверила, что красивые губы унаследовала от родителей. «Губы делали мои мама с папой. В любви и согласии. И вот такими мне их сделали, какие они есть», — с иронией сказала Анфиса. Ведущая шоу «Модель XL» сообщила, что заразилась коронавирусом в 2020 году. Она заболела в свой день рождения – 21 декабря. Чехова также рассказала о своей татуировке на щиколотке. «Она обозначает «гармония», написана руническими буквами», — объяснила телезвезда.