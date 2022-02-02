Анна Седокова показала солидное содержимое своей сумочки

Певица Анна Седокова носит с собой колоссальное количество денег на карманные расходы. В январе Анна Седокова с мужем-баскетболистом и сыном Гектором перебралась в Майами. Певица арендовала виллу с бассейном, за которую ей придется платить почти четыре миллиона рублей в месяц. Судя по всему, проблем с финансами у артистки нет. Об этом певица заявляет буквально на каждом шагу. В своем инстаграме она показала содержимое сумочки. Анна достала из нее солидную пачку пятитысячных купюр и метафорические карты.Анна Седокова показала что хранит в сумочке Напомним, в конце прошлого года Седокова отметила свое 39-летие. В этот же день певица сообщила, что запускает собственный онлайн-курс, в рамках которого будет учить дам зарабатывать на жизнь самостоятельно и не зависеть от мужчин. К слову, ранее бывший безработный Янис Тимма теперь играет в одной из низших баскетбольный лиг США.