Bloomberg: релиз Suicide Squad: Kill the Justice League перенесли на 2023 год





Студия Rocksteady летом прошлого года анонсировала игру Suicide Squad: Kill the Justice League, а в рамках The Game Awards, в декабре, показали полноценный геймплей проекта. Релиз игры обещали в 2022 году, но, похоже, разработчики не успеют уложиться в срок.

Как пишет портал Bloomberg, разработчики не успевают выпустить Suicide Squad: Kill the Justice League до конца года, поэтому планируется объявить о переносе проекта на 2023 год. В своем материале Джейсон Шрейер ссылается на анонимные источники, которые знакомы с разработкой.

Напомним, что Suicide Squad: Kill the Justice League — это кооперативный экшен, который нацелен на 4 игроков (можно играть и одному, но тогда с вами будет 3 персонажа, которые управляются ИИ). Игра запланирована к релизу на приставках Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

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