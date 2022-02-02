Capcom рассказала о своих самых успешных франшизах и играх





Издательство Capcom поделилось статистикой по продажам своих успешных игр (таковыми издательство считает игры, которые имеют более 1 миллиона проданных копий). Самая успешная серия у Capcom — это Resident Evil, а самый успешный проект — Monster Hunter: World.

Некоторые интересные цифры, которые сообщает издательство Capcom о продажах своих проектов:

Серия Resident Evil разошлась тиражом в 123 млн копий, на втором месте серия Monster Hunter — 78 млн копий, а закрывает тройку серия Street Fighter — 47 млн копий. Отметим, что на 6 месте по успехам среди серий Capcom находится Dead Rising (14 млн копий), некоторые ее части были временными эксклюзивами Xbox. В 2018 году была закрыта студия, которая разрабатывала Dead Rising.За прошлый финансовый квартал (с 30 сентября по 31 декабря 2021 года) лучше всего продавались: Resident Evil Village (900 тыс копий), Resident Evil 7 (400 тыс копий), Resident Evil 2 (ремейк) (400 тыс копий).По общим продажам за все время главный лидер — Monster Hunter: World — 17,8 млн копий. На втором месте Resident Evil 7 — 10,6 млн копий, а на третьем Resident Evil 2 (ремейк) — 9,3 млн копий.

Отметим, что недавно появились слухи о возможном приобретении издательства Capcom со стороны одного из гигантов в игровой индустрии.