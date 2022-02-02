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Чем отличается новая версия ARK: Ultimate Survivor Edition в Game Pass от прошлой

Чем отличается новая версия ARK: Ultimate Survivor Edition в Game Pass от прошлой


Стало известно о том, какие игры пополнят подписку Game Pass в первой половине февраля. Компания Microsoft планирует добавить 10 новых проектов. Один из них — ARK: Ultimate Survivor Edition.

Давние подписчики Game Pass помнят, что в сервисе уже есть игра ARK, но в версии ARK: Survival Evolved Explorer’s Edition. Новая версия даст доступ к большому количеству нового контента.

В ARK: Ultimate Survivor Edition, помимо всего, что включено в ARK: Survival Evolved Explorer’s Edition (куда уже добавлены были 3 крупных DLC), дополнительно добавлено дополнение ARK: Genesis — это DLC, которое выходило в двух частях:



В Genesis Part 1 игрокам предстоит очнуться в виртуальной симуляции в мире, который не похож на все, что они видели ранее. Это сюжетно ориентированное DLC, в котором игроки будут преодолевать различные испытания симулятора.



В Genesis Part 2 игроки оказываются в большом новом физическом мир, который наполнен странными биомами и экзотическими существами. Как и в первой части DLC, здесь упор сделан на сюжетные миссии.

Таким образом, теперь в Game Pass игрокам доступна фактически полная версия ARK: Survival Evolved, включающая все выходившие для нее крупные DLC.

Напомним, Ark: Ultimate Survivor Edition пополнит Game Pass уже 14 февраля.

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По материалам: newxboxone

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