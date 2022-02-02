"Четко просвечивает грудь": показавшую соски Бузову раскритиковали за видео без лифчика в Африке

Вадим Карасев

36-летняя Ольга Бузова нарвалась на критику пользователей Сети после того, как опубликовала откровенное видео на своей странице в инстаграме.

Исполнительница хита "Водица" в настоящее время находится в ЮАР, где проходят съемки нового сезона телешоу "Звезды в Африке".



На жарком континенте звезда сняла пикантное видео, представ в провокационном образе. Певица снялась в кроп-топе цвета хаки, под которым явно отсутствовало нижнее белье, так что можно во всех подробностях рассмотреть очертания груди Ольги Бузовой.

Обратившие внимание на торчащие соски артистки подписчики стали осуждать ее в комментариях за съемку без лифчика.

"Зачем специально снимать себя в такой одежде, где четко просвечивает грудь и соски? Разве, кроме этого, нечем больше привлечь?", "Образ какой-то несуразный получился. Топ как будто у ребенка отобрала, начес этот... Оля, что с тобой?", "Без бюстгальтера смотрится вульгарно", "Оля, милая, ну надень ты лифчик, мы так никогда тебя замуж не выдадим", "Подарите Оле бюстгальтер. Это как минимум некрасиво, некультурно", "Мне кажется, что все смотрели только на грудь", "Лифчик надеть забыла", - цитирует Cosmopolitan пользователей Сети.

До этого Ольга Бузова снялась в откровенной фотосессии для издания Marie Claire. Ради пикантных снимков звезда "Дома-2" даже отказалась от нижнего белья. Популярная певица появилась на обложке глянцевого издания в полупрозрачном наряде, который обтягивает ее тело.

Сквозь тонкую ткань можно во всех подробностях рассмотреть фигуру Ольги Бузовой. При этом невозможно обнаружить каких-либо следов нижнего белья под нарядом.

"Как же мне не стыдно? Вы помните, как недавно я выкладывала сторис со съемки для журнала @marieclairerussia? У нас получился шикарный фотосет! А вот за интервью отвечал пиcaтeль Aлeкcaндp Цыпкин. С ним мы проговорили пару часов про пpиpoдy xeйтa, про секс за деньги и большую чистую любовь", — рассказала звезда на своей странице в инстаграме.

В своем новом интервью Ольга Бузова призналась, что первый секс у нее был в 17 лет, когда она уже училась в университете.

"Мне кажется, я первый раз об этом в интервью говорю <...> А я этим горжусь, я вообще горжусь тем, что у меня все отношения с мужчинами были долгими и серьезными. Никто не может сказать, что он походя как-то со мной что-то там имел. О том, что со мной что-то общее имел, может сказать только мой бывший, мои бывшие. А их все знают, их по пальцам посчитать", — заявила звезда.



Как писал NEWSTES, ранее Макс Фадеев назвал Бузову "жертвой" людей, зарабатывающих на ней.

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