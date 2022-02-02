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Демо-версия психологического триллера True Fear: Forsaken Souls доступна на Xbox

Демо-версия психологического триллера True Fear: Forsaken Souls доступна на Xbox


На приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся релиз психологического триллера True Fear: Forsaken Souls Part 1. Его можно приобрести за $9,99, а можно предварительно бесплатно опробовать, в цифровом магазине Microsoft появилась и его демо-версия.

True Fear: Forsaken Souls Part 1 Demo

Игра True Fear: Forsaken Souls сочетает в себе все лучшее от жанра психологического триллера, это мистическая игра с простым управлением.
Перейти в Microsoft Store

True Fear: Forsaken Souls Part 1 по геймплею является игрой на поиск предметов. Игру, в первую очередь, хвалят за хорошую атмосферу и интересный сюжет. С геймплейной точки зрения здесь мало нового — нужно находить предметы, использовать их для разгадки загадок и продвигаться от комнаты к комнате.

Ниже можно посмотреть, как выглядит игра True Fear: Forsaken Souls Part 1.


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По материалам: newxboxone

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Демо-версия психологического триллера True Fear: Forsaken Souls доступна на Xbox
Демо-версия психологического триллера True Fear: Forsaken Souls
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