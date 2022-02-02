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Древние майя выращивали священные деревья какао в карстовых воронках

Древние майя выращивали священные деревья какао в карстовых воронках

Археологи из США и Мексики обнаружили биомаркеры какао в почве карстовых воронок, разбросанных по полуострову Юкатан. Таким образом они установили, что эти формы рельефа использовались древними майя в качестве плантаций для деревьев какао.

Родина деревьев какао — северо-запад Южной Америки, но и в Центральной Америке это растение было известно с древних времен и высоко ценилось. Напиток из бобов какао считался священным и использовался в ходе ритуалов. Считается, что по крайней мере в постклассический период (с X века), если не раньше, какао-бобы были важным платежным средством в центральном Юкатане. Выращивание какао контролировалось властями городов, деревья росли только в священных рощах.

Ученые обнаружили в некоторых воронках пандусы для процессий. Фото: Richard Terry

Сухой климат полуострова Юкатан в целом неблагоприятен для выращивания какао, но характерные для этих мест карстовые углубления создают микроклимат с правильными условиями, обеспечивая необходимые для деревьев тень и влажность. Профессор Ричард Терри (Richard Terry) из Университета Бригама Янга и его коллеги провели анализ почвы в одиннадцати таких воронках в мексиканском штате Кинтана-Роо и обнаружили, что почва в девяти из них содержит следы теобромина и кофеина — алкалоидов, содержащихся в плодах какао.

Они также нашли в нескольких воронках свидетельства древних церемоний, включая пандусы для процессий, каменные рельефы, алтари и осколки керамики, в том числе крошечные керамические изображения плодов какао.

Исследование было опубликовано в Journal of Archaeological Science: Reports.

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По материалам: polit.ru

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