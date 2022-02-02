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Джефф Кейли: Новые крупные игровые сделки близки к завершению

Джефф Кейли: Новые крупные игровые сделки близки к завершению


2022 год для игровой индустрии становится уникальным с точки зрения крупных игровых покупок. Сначала приобретение Zynga, потом Activision Blizzard, а на этой неделе стало известно о покупке Bungie со стороны Sony. Многие технологические гиганты обратили внимание на игровую индустрию, и, похоже, в ближайшем будущем между ними развернется полномасштабная конкуренция.

Различные игровые инсайдеры, при этом крайне авторитетные, уверяют, что на покупке Bungie крупные сделки в этом году не закончатся. Джефф Кейли, организатор и ведущий The Game Awards, сообщил сегодня в Twitter, что «есть еще несколько крупных сделок по видеоиграм, которые находятся на завершающей стадии переговоров». По его словам, стоит ожидать интересный год.


Напомним, ранее игровой инсайдер Джефф Грабб намекал на одну крупную сделку в ближайшее время. Из его намеков игроки решили, что речь идет про Capcom.

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По материалам: newxboxone

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