Джефф Кейли: Новые крупные игровые сделки близки к завершению





2022 год для игровой индустрии становится уникальным с точки зрения крупных игровых покупок. Сначала приобретение Zynga, потом Activision Blizzard, а на этой неделе стало известно о покупке Bungie со стороны Sony. Многие технологические гиганты обратили внимание на игровую индустрию, и, похоже, в ближайшем будущем между ними развернется полномасштабная конкуренция.

Различные игровые инсайдеры, при этом крайне авторитетные, уверяют, что на покупке Bungie крупные сделки в этом году не закончатся. Джефф Кейли, организатор и ведущий The Game Awards, сообщил сегодня в Twitter, что «есть еще несколько крупных сделок по видеоиграм, которые находятся на завершающей стадии переговоров». По его словам, стоит ожидать интересный год.

Have heard from multiple people: As you might suspect, there are a few other big video game deals in final stages of negotiations. It's going to be an interesting year! — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 1, 2022



Напомним, ранее игровой инсайдер Джефф Грабб намекал на одну крупную сделку в ближайшее время. Из его намеков игроки решили, что речь идет про Capcom.