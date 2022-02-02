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EA подтверждает, что новый Battlefield «не оправдал ожиданий», но это не критично

EA подтверждает, что новый Battlefield «не оправдал ожиданий», но это не критично


Издательство Electronic Arts опубликовало отчет за минувший финансовый квартал, а после руководство компании провело разговор с инвесторами. Естественно, одной из главных тем в рамках разговора стал провал Battlefield 2042. EA действительно признает, что игра провалилась, но не считаете это критичным для компании.

Как отмечает издательство Electronic Arts, игра Battlefield 2042 «не оправдала ожиданий», а ее продажи «были разочаровывающими». Однако, удар для компании из-за этого не был критичным, говорится, что новый шутер — это менее 10% всего бизнеса EA (в прошлом финансовом году). По прогнозам EA, на этот финансовый год менее 5% от всех продаж придется на игры серии Battlefield.

EA отмечает, что было несколько ключевых факторов, которые сыграли в негативную сторону с Battlefield 2042:



Удаленная разработка из-за пандемии.



Неожиданные проблемы с производительностью, «с которыми еще предстоит разобраться».



Не все решения игрового дизайна в Battlefield 2042 были хорошо встречены игроками.

Отмечается, что игра Battlefield 2042 будет развиваться, вчера было заявлено, что первый сезон в ней стартует только летом 2022 года.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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