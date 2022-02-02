EA подтверждает, что новый Battlefield «не оправдал ожиданий», но это не критично





Издательство Electronic Arts опубликовало отчет за минувший финансовый квартал, а после руководство компании провело разговор с инвесторами. Естественно, одной из главных тем в рамках разговора стал провал Battlefield 2042. EA действительно признает, что игра провалилась, но не считаете это критичным для компании.

Как отмечает издательство Electronic Arts, игра Battlefield 2042 «не оправдала ожиданий», а ее продажи «были разочаровывающими». Однако, удар для компании из-за этого не был критичным, говорится, что новый шутер — это менее 10% всего бизнеса EA (в прошлом финансовом году). По прогнозам EA, на этот финансовый год менее 5% от всех продаж придется на игры серии Battlefield.

EA отмечает, что было несколько ключевых факторов, которые сыграли в негативную сторону с Battlefield 2042:

Удаленная разработка из-за пандемии.Неожиданные проблемы с производительностью, «с которыми еще предстоит разобраться».Не все решения игрового дизайна в Battlefield 2042 были хорошо встречены игроками.

Отмечается, что игра Battlefield 2042 будет развиваться, вчера было заявлено, что первый сезон в ней стартует только летом 2022 года.