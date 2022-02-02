Ghostwire Tokyo стоит ждать в марте будущего года в Game Pass на Xbox





Сегодня утекло в сеть много информации об игре Ghostwire Tokyo. Это проект, который создается студией Tango Gameworks и будет выпущен издательством Bethesda. Похоже, что релиз игры состоится уже скоро, согласно опубликованным данным ее стоит ждать 24-25 марта в Playstation Store и на PC. Напомним, что это временный эксклюзив Playstation.

Поскольку студия Tango Gameworks и издательство Bethesda теперь являются частью Microsoft Gaming, можно ожидать релиз Ghostwire Tokyo и на Xbox. Эксклюзивность (судя по соглашению с Deathloop и другим временным эксклюзивам Playstation), будет действовать в течение года. Соответственно, ожидать релиз Ghostwire Tokyo на Xbox (и в Game Pass) можно в марте 2023 года.

Напомним, что игра Deathloop, которая вышла в конце прошлого года и получила массу наград, тоже была выпущена Bethesda. Ее эксклюзивность для консолей Playstation рассчитана на год, и в 2022 году игроки ожидают увидеть проект на Xbox и в Game Pass.

Watch this video on YouTube