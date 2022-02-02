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Игра Psychonauts 2 собрала несколько наград в рамках New York Game Awards

Игра Psychonauts 2 собрала несколько наград в рамках New York Game Awards


Игра Psychonauts 2 от Тима Шейфера и Xbox обзавелась еще несколькими наградами. Прошла 11-я по счету церемония награждения New York Game Awards, в рамках которой были определены победители среди различных номинаций.

Psychonauts 2 выиграла 2 награды — «Лучшая игра года» и «Лучший игровой мир». Кроме того, Psychonauts 2 принесла награду Тиму Шейферу, он получил премию за вклад в игровую индустрию.

Отметим, что звание «Лучшая инди-игра года» ушло проекту Sable, который доступен в подписке Game Pass. Он же получил награду за лучшую музыку.

Остальные награды распределились следующим образом:



Лучший сценарий — Life Is Strange: True Colors.



Лучшая актёрская игра — Мэгги Робертсон (Леди Димитреску).



Лучшая VR-игра — Resident Evil 4 VR.



Лучшая игра для детей — Ratchet & Clank: Rift Apart.



Лучшая мобильная игра — NieR Re[in]carnation.



Лучший ремейк — Resident Evil 4 VR.



Лучшая киберспортивная команда — Na’Vi.

В этом году Psychonauts 2 должна получить русскую локализацию, что позволит ее опробовать большему количеству игроков в России. Проект доступен в подписке Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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