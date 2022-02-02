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Игра Totally Accurate Battle Simulator больше не будет получать обновления

Игра Totally Accurate Battle Simulator больше не будет получать обновления


В конце прошлого года игра Totally Accurate Battle Simulator (TABS) вышла в официальный релиз после нескольких лет в раннем доступе. Игра давно доступна в Game Pass, и игроки все еще могут продолжать в нее играть. Но рассчитывать на новый контент для Totally Accurate Battle Simulator больше не приходится.

Разработчики Totally Accurate Battle Simulator на Reddit официально сообщили, что они больше не будут поддерживать проект. По их словам, перезапуск игры (полноценный релиз) в прошлом году не удался, и у игры не получилось привлечь столько пользователей, сколько хотелось разработчикам. Как итог — принято решение прекратить поддержку TABS.

В своем сообщении разработчики отмечают, что у них должна была отдельная студия отвечать за внутриигровой магазин, но с этим возникли проблемы. Кроме того, возникли сложности с читерами, производительностью и многим другим, из-за чего создатели проекта растеряли аудиторию, и сейчас разработка Totally Accurate Battle Simulator не окупает текущие затраты на поддержку и развитие. В итоге, студия приняла решение прекратить поддержку игры, но серверы ее пока не закрывают.

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По материалам: newxboxone

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