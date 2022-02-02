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Ирине Дубцовой понадобилась срочная операция

Ирине Дубцовой понадобилась срочная операция
Певица Ирина Дубцова попала на стол хирургов. Артистка вышла на связь с поклонниками из больницы, куда она попала с жалобами на плохое самочувствие. После госпитализации выяснилось, что певица нуждается в срочной операции. Врачи оказали звездной пациентке экстренную помощь. Дубцова предпочла скрыть подробности своей болезни. Единственное, о чем она сообщила, что болеет не ковидом. «Организм чуть дал сбой», — рассказала она в Инстаграме.
Ирина Дубцова Чуть позже Ирина записала несколько видео, в которых призналась, что после операции ей очень хочется плакать. Она предположила, что это последствия наркоза. «Если честно, мне очень грустно. Очень хочу на ручки и шоколадку», — сказала заплаканная певица. Из-за недуга Дубцовой придется перенести ближайший концерт в столице. Артистка должна была выйти на сцену в эту пятницу, но теперь выступит в клубе «16 тонн» уже только в следующем месяце. Между прочим, незадолго до Нового года Ирина перенесла еще одну операцию. Речь идет о «пластике», на которую она не могла решиться много лет подряд. Дубцова избавилась от имплантов и вернула себе естественные формы. На новогодних каникулах певица демонстрировала результат операции, разгуливая в бикини по пляжу на Мальдивах.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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