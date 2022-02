Эскадру российских кораблей с крылатыми ракетами заметили близ Великобритании

Вадим Карасев

К востоку от побережья Великобритании замечена группа кораблей Северного флота России, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр", сообщили в Twitter эксперты британских ВМС.

По их информации, российская эскадра держит курс на пролив Ла-Манш. В нее входят большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал флота Касатонов", ракетный крейсер "Маршал Устинов", буксир СБ-406, танкеры "Вязьма" и "Кама". Официальной информации об их перемещении не поступало.

Британские ВМС направили на сопровождение российских кораблей несколько кораблей и авиацию. Кроме того, неподалеку от них находится фрегат военно-морских сил Дании HDMS Peter Willemoes, состоящий в 1-й постоянной военно-морской группе НАТО.

The Northern Fleet group is now heading to the English Channel. Confirmed group composition are:



• RKR / CG Marshal Ustinov

• BPK / DD Vice-Admiral Kulakov

• FR / FFG Admiral Kasatonov

• Seagoing Rescue Tug SB-406

• Medium seagoing tanker Vyazma and Kama https://t.co/abzx6ruUGG

— Granger (@GrangerE04117) January 31, 2022

Как писал Ruposters, ранее Россия перенесла учения за пределы исключительной экономической зоны Ирландии после протеста местных рыбаков и дипломатов.

Великобритания ВМФ России ракеты Калибр