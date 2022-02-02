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Как подготовиться к проводам зимы 2022 года

Как подготовиться к проводам зимы 2022 года

Проводы зимы может устроить каждый, сделав последние дни февраля праздничными. В прежние времена к проводам готовились заранее, чтобы привлечь благополучие и оставить зиме негатив и беды.


Проводы зимы обычно приурочены к Масленичной неделе, однако завершить зимние месяцы можно не только массовыми гуляниями, но и обрядом, который помогает изменить жизнь к лучшему. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как правильно попрощаться с зимней стужей, оставить за спиной невзгоды и встретить весну 2022 года в отличном расположении духа.

Проводить зиму можно разными способами, и для того, чтобы уходящее время года забрало с собой все неприятности, можно провести простой обряд. Для него потребуются:


небольшие листки бумаги;
ручка;
белая свеча;
мешок.

Каждый день февраля в мешок складывают вещи, которые стали не нужны, сломались, порвались или разонравились. В последний день зимы мешок выносят на помойку со словами: «Зиме невзгоды оставляю, жизнь новую начинаю».

Второй этап подготовки заключается в написании своих мыслей и чувств. На отдельных листочках записывают все, что хочется оставить уходящей зиме. Это могут быть вредные привычки, страхи, бедность и что угодно еще. В последний день зимы листочки сжигают над пламенем белой свечи, а пепел складывают в миску со снегом и дожидаются, пока тот растает. После этого миску с талой водой выносят подальше от дома и выливают со словами: «Зима уходит, весенними ручьями оплакивается. Как весна зиму торопит, с лица земли холода топит, так и невзгоды мои смоет, теплым дождем в землю вобьет, назад не вернет».

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По материалам: dailyhoro.ru

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