Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич "пошутил" о сексуальном насилии: "Кто из нас так не делал?". Реакция в сети

Вадим Карасев

Спортивный комментатор канала "Матч ТВ" Константин Генич в эфире YouTube-шоу "Коммент.Live" прокомментировал инцидент, произошедший на днях в Великобритании: девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мэйсона Гринвуда, модель Гарриет Робсон, обвинила своего бойфренда в избиении и изнасиловании. Генич прокомментировал этот случай так:

Она выложила еще аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу: "Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь". Ну кто из нас, спрашивается, так не делал.





Первой внимание на слова журналиста обратила внимание феминистка и блогер Лиза Лазерсон, которую возмутила позиция Генича:

Не верю, что вижу такое. Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич оправдывает изнасилования в самом популярном футбольном стриме. "Кто из нас так не делал?" — спрашивает Константин. После этой фразы мужчины в студии заливаются хохотом. Какой же ад. Ждем, что Константин Генич публично извинится, а "Матч ТВ" заявит, что оправдание насилия непозволительно,

— написала Лазерсон в своем телеграм-канале.





Лиза Лазерсон

Ее сообщения также перепостили такие популярные телеграм-каналы, как "Антиглянец", "Небожена" и "Беспощадный пиарщик".

Генич оперативно отреагировал на пост феминистки и ответил ей в своем телеграм-канале.

Дорогая Лиза! Хочу извиниться перед вами и всеми, кого задела моя неудачная "шутка" в очередном выпуске "Коммент.Live". Я ни в коем случае не поддерживаю никакую форму насилия: будь то моральная и физическая,

— отметил комментатор.

Представители "Матч ТВ" ситуацию пока не комментировали.

Высказывание Генича стали обсуждать не только в телеграме, но и в твиттере.

Мы не ослышались? Генич шутит что в молодости занимался сексом с женщиной без ее одобрения? Не то, чтобы я удивлен, но все же pic.twitter.com/SfDu4s2Fuy — Ivan Makarov (@Ivan_Makki) February 2, 2022

Генич дословно сказал, что у него был секс с девушками, которые этого не хотели. Что это, если не изнасилования?

Генич в очередной раз доказал, что мозгов у него нет.

Ну, если послушать весь эфир, то можно понять — Генич там не шутил. Он почти отмазал Гринвуда, обвинив девушку во всех грехах. Его еле остановили,

— написали пользователи сети.

Мэйсон Гринвуд и Гарриет Робсон

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" ранее уже отстранил своего 20-летнего форварда от тренировок, а также удалил со своего сайта все товары, связанные с Гринвудом. Полиция задержала футболиста, но затем отпустила под залог. О жестоком обращении его девушка рассказала 30 января, опубликовав в сторис снимки с разбитой губой и синяками на теле.

Надя Бесчетникова