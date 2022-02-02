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Кооператив, Forge и другие планы Halo Infinite все еще в подготовке

Кооператив, Forge и другие планы Halo Infinite все еще в подготовке


Halo Infinite вышла в релиз без кооперативного режима для кампании, который любят многие фанаты франшизы. Разработчики предупреждали об этом еще до релиза, отмечая, что у них в планах релиз кооператива вместе со вторым сезоном мультиплеера (который стартует в мае), а в третьем сезоне планируется добавить режим Forge (создание карт игровым сообществом).

Руководитель креативного отдела Halo Infinite Джозев Стейтен обещал поделиться дорожной картой по сезонам и планам развития игры в январе, но сегодня он опубликовал сообщение в Twitter, где признал, что окончательные планы пока не сформированы:

Эй, ребята. В ноябре я сказал, что в январе у нас будет обновление нашей сезонной дорожной карты, совместной игры и Forge для Halo Infinite. Нам нужно больше времени, чтобы завершить наши планы.


Напомним, что после релиза студия 343 Industries активно работает с мультиплеером Halo Infinite, балансируя встроенные покупки, игровые награды, сезонные абонементы и многое другое, в соответствии с желаниями игроков.

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По материалам: newxboxone

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