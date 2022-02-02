Кооператив, Forge и другие планы Halo Infinite все еще в подготовке





Halo Infinite вышла в релиз без кооперативного режима для кампании, который любят многие фанаты франшизы. Разработчики предупреждали об этом еще до релиза, отмечая, что у них в планах релиз кооператива вместе со вторым сезоном мультиплеера (который стартует в мае), а в третьем сезоне планируется добавить режим Forge (создание карт игровым сообществом).

Руководитель креативного отдела Halo Infinite Джозев Стейтен обещал поделиться дорожной картой по сезонам и планам развития игры в январе, но сегодня он опубликовал сообщение в Twitter, где признал, что окончательные планы пока не сформированы:

Эй, ребята. В ноябре я сказал, что в январе у нас будет обновление нашей сезонной дорожной карты, совместной игры и Forge для Halo Infinite. Нам нужно больше времени, чтобы завершить наши планы.

Hey folks. In November, I said we'd have a #HaloInfinite update on our Seasonal roadmap, Co-Op, and Forge in January. We need more time to finalize our plans so what we share is something you can rely on. This work is my top priority, and we'll have an update as soon as we can. — Joseph Staten (@joestaten) February 1, 2022



Напомним, что после релиза студия 343 Industries активно работает с мультиплеером Halo Infinite, балансируя встроенные покупки, игровые награды, сезонные абонементы и многое другое, в соответствии с желаниями игроков.