Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Крупное обновление Grounded: Into the Wood уже доступно

Крупное обновление Grounded: Into the Wood уже доступно


Сегодня студия Obsidian выпустила крупное обновление для игры Grounded, которое получило название Into the Wood. Обновление распространяется бесплатно, и оно добавляет в приключенческий проект множество нового контента.

В обновлении Grounded: Into the Wood игроков ждут:



Три новых игровые области — зона вокруг барбекю, подземелье термитов и новые места для изучения вокруг сарая.



Добавились новые варианты оружия, доспехов и новые строительные элементы.



Появился бинокль, который позволяет издалека отмечать интересные места на карте.



Появились станции исследования ресурсов, которые помогут найти нужный ресурс.



Игроки теперь могут самостоятельно настраивать параметры своей игры, выбирая из множества вариантов.



Появились 11 новых жуков.

Это далеко не полный список изменений, с полным можно ознакомиться на сайте разработчиков.

Напомним, что игра Grounded доступна в подписке Game Pass. Проект все еще находится в стадии Game Preview.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Джефф Кейли: Новые крупные игровые сделки близки к завершению
Джефф Кейли: Новые крупные игровые сделки близки к завершению
Ghostwire Tokyo стоит ждать в марте будущего года в Game Pass на Xbox
Ghostwire Tokyo стоит ждать в марте будущего года в Game Pass на Xbox
Сколько воды в день нужно выпивать для крепкого здоровья и сильного биополя
Сколько воды в день нужно выпивать для крепкого здоровья и сильного
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
На Xbox и в Game Pass стартует месяц аниме со скидками и бонусами
На Xbox и в Game Pass стартует месяц аниме со скидками и бонусами
Крупное обновление Grounded: Into the Wood уже доступно
Крупное обновление Grounded: Into the Wood уже доступно
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 февраля 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 февраля 2022 года
Максим Галкин поделился архивном видео с четырехлетними детьми
Максим Галкин поделился архивном видео с четырехлетними детьми
Ирине Дубцовой понадобилась срочная операция
Ирине Дубцовой понадобилась срочная операция
Какие праздники отмечаемые 30 января касаются славянских людей
Какие праздники отмечаемые 30 января касаются славянских людей
День ангела 31 января 2022 года отметят обладатели женских и мужских имен, у которых доброта является общей чертой
День ангела 31 января 2022 года отметят обладатели женских и мужских
Официально: в Halo Infinite и Forza Horizon 5 добавят полную русскую локализацию
Официально: в Halo Infinite и Forza Horizon 5 добавят полную русскую

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
15-летняя дочка Юлии Началовой показала в ее день рождения последний снимок с мамой
15-летняя дочка Юлии Началовой показала в ее день рождения последний
На обнаженную Ольгу Бузову набросились поклонники
На обнаженную Ольгу Бузову набросились поклонники
Тред в Twitter про смешные и нестандартные методы контрацепции
Тред в Twitter про смешные и нестандартные методы контрацепции
Гарик Харламов рассказал, как проходят съемки юмористического шоу
Гарик Харламов рассказал, как проходят съемки юмористического шоу

Еще по теме

Grounded получает масштабное обновление, пока доступно для инсайдеров
Разработчики Grounded исправили проблемы с вылетом игры на Xbox One
В Grounded вскоре появится масса пользовательских настроек игры
State of Decay 2 получает обновление Merry and Bright