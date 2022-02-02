Крупное обновление Grounded: Into the Wood уже доступно





Сегодня студия Obsidian выпустила крупное обновление для игры Grounded, которое получило название Into the Wood. Обновление распространяется бесплатно, и оно добавляет в приключенческий проект множество нового контента.

В обновлении Grounded: Into the Wood игроков ждут:

Три новых игровые области — зона вокруг барбекю, подземелье термитов и новые места для изучения вокруг сарая.Добавились новые варианты оружия, доспехов и новые строительные элементы.Появился бинокль, который позволяет издалека отмечать интересные места на карте.Появились станции исследования ресурсов, которые помогут найти нужный ресурс.Игроки теперь могут самостоятельно настраивать параметры своей игры, выбирая из множества вариантов.Появились 11 новых жуков.

Это далеко не полный список изменений, с полным можно ознакомиться на сайте разработчиков.

Напомним, что игра Grounded доступна в подписке Game Pass. Проект все еще находится в стадии Game Preview.

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